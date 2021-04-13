Суд вынес двум пожарным приговор по делу о массовой гибели их коллег в Москве

Преображенский суд Москвы 13 апреля вынес приговор бывшему начальнику управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрию Ширлину и бывшему сотруднику московского главка МЧС Сергею Барсукову. Их обвиняли в халатности при тушении пожара на складе с пластиковыми цветами на Амурской улице в сентябре 2016 года, где при обрушении кровли погибли восемь пожарных.

Дмитрий Ширлин получил пять лет лишения свободы условно, а Сергей Барсуков — четыре года.

«Преображенским районным судом Москвы вынесен обвинительный приговор в отношении Ширлина и Барсукова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщили «360» в пресс-служ

Ширлин был пятым руководителем тушения пожара на Амурской улице, Сергей Барсуков возглавил штаб пожаротушения. Следствие считает, что они отправили пожарных на крышу горящего здания, не расследовав заранее обстановку.

Гособвинение просило приговорить по статье «Халатность» Ширлина к шести годам колонии, Барсукова — к пяти. Максимальное наказание по их статье — семь лет.

Иски к обвиняемым на общую сумму пять миллионов рублей заявили трое потерпевших.

Пожар произошел 22 сентября на складе ЗАО «Виктория». Крыша горящего здания сначала обвалилась частично, а затем рухнула полностью. В момент обрушения кровли пропала связь с пожарным подразделением, под ногами спасателей обрушилось перекрытие, и вся бригада из восьми пожарных упала в прогар. Все они погибли.