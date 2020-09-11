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    11 сентября 2020, 10:25

    Суд вынес приговор организаторам подпольного интернет-казино в Ростове-на-Дону

    Анастасия Кременчугская

    Суд Ростова-на-Дону вынес приговор обвиняемым в создании подпольного интернет-казино. Об этом сообщил сайт «Царьград».

    В ходе следствия выяснили, что 26-летний парень и его 34-летняя помощница еще в начале года арендовали помещение на улице Баумана. А затем обзавелись техникой и устраивали азартные игры. К ним с проверкой пришли следователи.

    Суд вынес подозреваемым приговор: мужчину приговорили к одному году и трем месяцам тюрьмы, женщина отделалась годом условно.

    Новости SMI.FM