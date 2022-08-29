Суд вынес приговор мужчине, испортившему картину в Ельцин Центре

Мировой суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор бывшему работнику частной охранной организации Александру Васильеву, который в 2021 году на выставке в Ельцин Центре испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры». Об этом сообщил «Интерфакс».

«Назначить Васильеву наказание в виде 180 часов обязательных работ», — сказала судья на заседании.

Также Васильев должен в обязательном порядке пройти лечение и наблюдаться у врача-психиатра. Мужчину признали виновным в порче имущества в общественном месте. Ни он, ни его защитник Алексей Бушмаков не присутствовали на оглашении приговора.

Ранее в Сети появилось видео с моментом, когда Васильев рисовал на картине.

Случай произошел 7 декабря 2021 года в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Там проходила выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Васильев, который работал там охранником, нарисовал гелиевой ручкой на лицах фигур картины Анны Лепорской «Три фигуры» глаза. Полотно, стоимость которого оценивают в более чем 74 миллиона рублей, восстановили. Ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Охранник свою вину признал, извинился перед Третьяковской галереей, которой принадлежит картина.