Суд вынес приговор браконьеру из Шурышкарского района ЯНАО

В ЯНАО суд вынес приговор жителю Шурышкарского района, который без специального разрешения выловил 35 экземпляров рыбы чир. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой Уральскую транспортную прокуратуру.

По информации правоохранителей, в августе 2021 года мужчина при помощи двух плавных сетей организовал рыбалку в протоке Харпосл в районе Салехарда. Своими действиями браконьер причинил ущерб государству на сумму более 120 тысяч рублей.

Мужчине назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ, а также взыскали с него 127 400 тысяч рублей.