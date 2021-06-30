Суд встал на сторону медицинского портала и разрешил публиковать негативные отзывы о врачах

Суд встал на сторону портала Prodoctorov.ru и разрешил публиковать негативные отзывы о работе врачей. Ранее за это полагался штраф, передает «Ридус».

Речь идет о воронежском враче, которая делала беременным УЗИ. В ее профиле появилось много негативных отзывов от женщин, которые остались недовольны качеством медицинского обследования. Доктор потребовала от модераторов Prodoctorov.ru удалить эти комментарии, однако ей отказали, сославшись на то, что перед публикацией отзывы на сайте проходят несколько уровней проверки.

В результате врач обратилась в суд и после трех лет судебных тяжб она проиграла дело. Суд разрешил публиковать персональные данные врачей, которые касаются их профессиональной деятельности. Отмечается, что до этого доктора за распространение любых своих личных сведений могли получить компенсацию морального вреда.

«Ситуация крайне уникальная. <…> То, что Конституционный суд вынес решение в нашу пользу, — большая редкость. Тем более он постановил не только, что нижестоящие суды были не правы, коллегия судей полностью расписала новый алгоритм работы, который отныне должен применяться на сайтах-отзовиках», — прокомментировала руководитель юридического отдела Prodoctorov.ru Тамара Евтушенко.