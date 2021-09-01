Суд Вильнюса не отменил решение о запрете на въезд Киркорову в Литву

Апелляционный Вильнюсский суд согласился с вынесенным решением о запрете Филиппу Киркорову на въезд в Литву. Об этом «360» сообщил адвокат певца Александр Добровинский.

«Вильнюсский суд сегодня еще приблизил нас к ЕСПЧ, чему я, признаюсь, рад. Ведь, что такое выиграть у Литвы? Это дать повод другим странам, как это уже сделала Украина, вспомнить о том, что Филипп Киркоров выступал у них со своими концертами, а эта новость хорошо „продается“ во все международные СМИ», — сказал Добровинский.

По его словам, это дело должны рассмотреть ЕСПЧ или даже ООН. Ведь решение таких инстанций будет показательным для всех желающих расширить свое присутствие в медиапространстве» путем столь ничтожных манипуляций с запретами артистам на въезд и препятствие расширению культурных границ».

Зимой 2021 года стало известно, что власти Литвы включили Филиппа Киркорова в список лиц, которым запрещен въезд в страну на протяжении пяти лет. Причиной такого решения назвали публичную поддержку Киркорова присоединения Крыма к России. Певец подал в суд с просьбой обосновать это решение.