Суд вернулся к разделу имущества Петросяна и Степаненко

Результаты экспертизы по оценке имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко поступили в Хамовнический суд Москвы. Производство иска о разделе нажитого возобновили.

«Экспертиза завершена, дело возобновлено. <…> Сегодня мы ознакомились с материалами экспертизы, отфотографировали их. Теперь нам надо их изучить и уточнить исковые требования с учетом новых цифр», — приводит РИА «Новости» слова адвоката Петросяна Сергея Жорина.

Эстрадные артисты Петросян и Степаненко делят имущество после развода уже долго. На его оценку у госцентра при Минюсте ушло почти два года. Развелись юмористы в ноябре 2018-го. Они договорились разделить совместно нажитое за 30 лет брака добро пополам, но до сих пор не могут решить, кому что достанется.

Ранее Петросян рассказал своим подписчикам в Instagram, почему развелся. В комментариях к одному из постов его обвинили в том, что он избавился от жены, которая «отработала ресурс». Юморист объяснил, что так поступила именно Степаненко и давным-давно. В сентябре прошлого года Петросяну исполнилось 75 лет. В день своего рождения он поделился с подписчиками новостью, что у него родился сын Ваган.