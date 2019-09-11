Суд отменил Кириллу Серебренникову подписку о невыезде

«Суд, изучив материалы дела и выслушав мнение участников процесса, считает необходимым возвратить уголовное дело прокурору», — сказано в решении судьи Ирины Аккуратовой.

Суд предложил вернуть дело Серебренникова прокурору Подробнее

Именно она подняла вопрос о возвращении дела в прокуратуру. Свое решение Аккуратова объяснила тем, что в обвинительном заключении присутствуют неустранимые в рамках судебного следствия нарушения. Кроме того, по ее мнению там присутствуют противоречия, которые мешают рассмотрению дела и вынесению приговора.

Государственное обвинение было против инициативы, которую предложила судья. Прокурор Михаил Резниченко заявил, что решение суда было немотивированным, а в деле отсутствуют противоречия, которые касаются обвинения фигурантов.

Подсудимые обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова из бюджета в 2011–2014 годах специально для реализации проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум и Юрий Итин свою вину отрицают. Они утверждают, что потратили указанные средства на нужды «Платформы», а сумма ущерба была ошибочно установлена на основе обналиченных средств госфинансирования, которые «Седьмая студия» потратила за время работы.

Ранее суд получил результаты экспертизы, из которых следовало, что определить точную сумму расходов на «Платформу» невозможно, так как в материалах дела отсутствуют документы бухгалтерского учета. По этой же причине в ходе экспертизы не удалось установить, осуществлялись ли траты бюджетных средств на нужды, которые не были связаны с реализацией проекта.