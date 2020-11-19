Суд в Волгограде арестовал троих «граждан СССР» и «главу всех без исключений существовавших объектов и субъектов»

Срок ареста установлен до 18 января 2021 года. Следствие считает руководителем региональной экстремистской ячейки Сергея М., называющего себя временным главой «всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области».

В региональном управлении СК сообщили, что деятельность экстремистской организации была пресечена 18 ноября. В ходе обысков обнаружили и изъяли «экстремистскую литературу, бланки волеизъявления граждан, отказывающихся от гражданства Российской Федерации, печати запрещенной организации, а также иные предметы, свидетельствующие о преступной деятельности».

В СК уточнили, что 41-летний волгоградец вместе с сообщниками «тайно вовлекал в преступное объединение новых участников», агитируя против деятельности органов власти всех уровней в интернете и «путем рассылки запрещенных материалов».

По данным местного издания «Высота 102», арестованные входили в «Союз славянских сил Руси» (или «СССР») — запрещенную в России экстремистскую организацию.

Члены этого и подобных объединений называют себя гражданами СССР и не признают российские органы власти.