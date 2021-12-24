Суд в Великом Устюге зарегистрировал иск юриста к Деду Морозу

Иск юриста Игоря Мирзоева к Деду Морозу зарегистрировали в Великоустюгском районном суде. Недовольство Мирзоева связано с тем, что главный новогодний волшебник не исполняет его желания и не дарит подарки.

При этом к исковому заявлению список со своими желаниями юрист не приложил, сообщил ТАСС.

Ответчиком будет выступать АО «Дед Мороз». Мирзоев требует, чтобы ему подарили 23 подарка и исполнили заветные мечты. В качестве компенсации морального вреда он попросил 10 миллионов рублей.

Вопрос об иске Мирзоева накануне задали президенту Владимиру Путину во время большой пресс-конференции. Журналисты решили узнать мнение главы государства о происходящем.

«Я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз <…> дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам», — пошутил в ответ Путин.

Он также посоветовал Мирзоеву задуматься, почему он оставался без подарков на Новый год. Сам юрист считает, что полностью прав в этой ситуации.