Суд в Москве запустил процедуру банкротства «Радио Свобода»

По заявлению Федеральной налоговой службы Арбитражный суд Москвы ввел в отношении ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»* начальную процедуру банкротства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Москве подала заявление о банкротстве компании в марте, запросив производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника, то есть минуя этап наблюдения сразу открыть конкурсное производство. Однако на заседании 15 августа представитель налоговой отказался от упрощенной процедуры.

Ответчик предупредил, что это новый предмет требований, к тому же из-за действия моратория на банкротство суд должен оставить заявление без рассмотрения. В результате Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд включил в реестр требований кредиторов налоговый долг компании на сумму около семи миллионов рублей. Временным управляющим назначили Юлию Ага-Кулиеву.

* ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (PCE/PC) входят в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.