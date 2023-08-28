Общество 28 августа 2023, 20:00 Суд в Москве заочно арестовал трех судей из Литвы РИА «Новости»: трех судей из Литвы заочно арестовали в Москве РИА «Новости»

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Трех судей из Литвы, вынесших приговоры более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году, заочно арестовали в Москве. Постановление приняли на заседании Басманного суда, сообщило РИА «Новости».

Речь идет об Айноре Мацявичене, Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артурасе Шумскасе.

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«[В их отношении] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции», — сообщили агентству в пресс-службе суда.

По данным Следственного комитета России, весной 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда в составе председателя Мацявичене и судей Пакальните-Тамошюнайте и Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 россиян.

Их признали виновными в преступлениях против Литвы и военных преступлениях во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года.

В России судьям заочно предъявили обвинение в вынесении заведомо неправосудного приговора и объявили в международной розыск.