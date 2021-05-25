Суд в Москве выписал Google второй крупный штраф за день

Суд в Москве оштрафовал Google еще на два миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Это уже второе за день решение суда в отношении корпорации. Ранее ей выписали штраф в четыре миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на мировой суд Таганского района Москвы.

Административные протоколы за неудаление ссылок, ведущих на сайты с противоправным контентом выписал Роскомнадзор.

В ведомстве заявили, что Google оставляет в своей выдаче до 30% ссылок на сайты террористических и экстремистских организаций, страницы с детским порно, а также онлайн-магазины по продаже наркотиков.

Претензии у Роскомнадзора появились и к видеохостингу YouTube. Регулятор отметил, администрация не удалила около пяти тысяч материалов с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Google дали сутки для выполнения всех требований. В противном случае работу сервисов компании в России замедлят.

Google подала документы в Арбитражный суд Москвы для обжалования требований Роскомнадзора по 12 ссылкам.

Политику замедления работы интернет-платформ Роскомнадзор испытал на Twitter, который также не выполнял требования по удалению противоправного контента. После введения мер в сервисе перестали грузиться картинки и видео.

На минувшей неделе социальная сеть заявила, что выполнила основные требования. Но ограничения с платформы сняли не полностью. Замедленная работа осталась в мобильном приложении сервиса.