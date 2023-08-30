30 августа 2023, 03:01
Суд в Москве отправил криминального авторитета «Хобота» под домашний арест
Тверской суд Москвы поместил под домашний арест вора в законе «Хобота»
Криминальному авторитету Андрею Вознесенскому («Хобот») избрали меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Такое решение вынес тверской суд Москвы, сообщило РИА «Новости».
«Суд избрал Вознесенскому меру пресечения в виде домашнего ареста», — привело агентство слова своего собеседника. В суде также отметили, что постановление вступило в законную силу.
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Вознесенскому вменяется «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет.
Ранее зюзинский районный суд столицы вынес приговор женщине, убившей сожителя 154 ударами ножа. Ее приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет с ограничением свободы на срок один год восемь месяцев. Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.
Суд
Москва 2023
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