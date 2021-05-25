Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу мирового суда Таганского района Москвы.

Административный протокол к компании подал Роскомнадзор. Ожидается, что сегодня суд рассмотрит еще одну жалобу.

Накануне в ведомстве заявили, что Google не удаляет до 30% ссылок, ведущих на сайты террористических и экстремистских организаций, сайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотиков.

Кроме того, принадлежащий компании видеохостинг YouTube оставил около пяти тысяч материалов, содержащих призывы к участию в несанкционированных акциях.

В Роскомнадзоре заявили, что Google дали сутки на удаление ссылок. Если этого не сделают, то работу интернет-сервисов компании начнут замедлять.

Накануне Google подал документы в Арбитражный суд Москвы для обжалования требований Роскомнадзора по удалению из выдачи YouTube 12 ссылок с информацией о январских митингах.

Такой опыт ведомство уже применило в случае с Twitter. После выполнения большей части требований ограничения с сервиса микроблогов сняли, но не полностью. Платформа продолжает нормально работать в фиксированных сетях и с замедлением для мобильных пользователей.