Суд в Москве оштрафовал 14 мигрантов и выдворил их из России
Преображенский суд Москвы решил выдворить 14 мигрантов за нарушения условий работы. Их также оштрафовали на пять тысяч рублей.
«Суд 31 августа вынес 14 решений об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан. На них был наложен штраф в пять рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе судебной инстанции. Текст сообщения привел «Интерфакс».
Мигрантов признали виновными по административной статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Москве».
Как уточнил источник ТАСС, этих людей задержали после событий на Бабаевской улице в Сокольниках, где произошло массовое столкновение приезжих из Средней Азии. Это произошло 28 августа у хостела. Отношения на повышенных тонах там выясняли около 100 мигрантов. Конфликт едва не перерос в массовую драку. Тогда в полицию забрали около 170 человек. Часть из них нашли в общежитии неподалеку от места происшествия. На задержанных мигрантов составили административные протоколы о мелком хулиганстве.