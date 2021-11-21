Суд в Москве арестовал 13 мигрантов из Киргизии за участие в незаконном флешмобе

Бабушкинский суд Москвы арестовал 13 человек, приехавших в столицу из Киргизии, за участие в незаконном флешмобе на машинах. Еще семеро проходящих по этому делу получили штрафы в размере 20 тысяч рублей. Длительность ареста для задержанных варьируется от 10 до 12 суток.

Всего арестованы 13 человек, все они признаны виновными по различным пунктам ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — сказали в беседе с ТАСС в пресс-службе суда. Среди арестантов оказался популярный в Киргизии блогер Эмил Бекиев. У него на YouTube несколько тысяч подписчиков.

Флешмоб, который стал причиной арестов, состоялся в Ростокино возле торгово-развлекательного комплекса «Европолис» накануне. Основную часть машин, которые провели акцию, составляли такси. Водители катались по московским улицам, кричали речевки и снимали все происходящее на камеры.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, они доставили в отдел больше десяти нарушителей. Организатором флешмоба, который затруднил движение на ряде столичных улиц, считают блогера Эмила Бекиева. Он получил 15 суток ареста.