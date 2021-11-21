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    21 ноября 2021, 00:48

    Суд в Москве арестовал 13 мигрантов из Киргизии за участие в незаконном флешмобе

    Бабушкинский суд Москвы арестовал 13 мигрантов из Киргизии на незаконный флешмоб у ТРК «Европолис»

    Ирэна Вороник

    Бабушкинский суд Москвы арестовал 13 человек, приехавших в столицу из Киргизии, за участие в незаконном флешмобе на машинах. Еще семеро проходящих по этому делу получили штрафы в размере 20 тысяч рублей. Длительность ареста для задержанных варьируется от 10 до 12 суток.

    Суд в Москве арестовал 13 мигрантов из Киргизии за участие в незаконном флешмобе

    Всего арестованы 13 человек, все они признаны виновными по различным пунктам ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — сказали в беседе с ТАСС в пресс-службе суда. Среди арестантов оказался популярный в Киргизии блогер Эмил Бекиев. У него на YouTube несколько тысяч подписчиков.

    Флешмоб, который стал причиной арестов, состоялся в Ростокино возле торгово-развлекательного комплекса «Европолис» накануне. Основную часть машин, которые провели акцию, составляли такси. Водители катались по московским улицам, кричали речевки и снимали все происходящее на камеры.

    Когда на место прибыли сотрудники полиции, они доставили в отдел больше десяти нарушителей. Организатором флешмоба, который затруднил движение на ряде столичных улиц, считают блогера Эмила Бекиева. Он получил 15 суток ареста.