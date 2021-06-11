Суд в Казахстане поставил под угрозу работу «Яндекс.Такси»

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск компании G-Taxi к «Яндекс.Go» о нарушении исключительных прав на запатентованную «Автоматизированную систему заказа такси». В «Яндекс.Go» с обвинениями не согласились, компания будет обжаловать решение в апелляционной инстанции.

В сообщении Telegram-канала Finance.kz сказано, что истцом выступила Надежда Ким. Она получила право на использование патента на полезную модель «Автоматизированная система заказа такси», который действует до 2023 года. Система состоит из GPS-трекера, который встроен в мобильное устройство, мобильного приложения для пользователя и водителя и серверного приложения для обработки. При этом выдали патент через месяц после того, как в стране заработал «Яндекс.Такси».

Судья специализированного межрайонного экономического суда Алма-Аты Айгуль Туралиева частично удовлетворила иск G-Taxi, поскольку решила, что услуга «Яндекс.Go» имеет все признаки полезной модели по патенту. Суд постановил запретить в Казахстане работу «Яндекс.Такси», заблокировать приложение, а также доступ к веб-версии личного кабинета «Яндекс.Про» и сайту для заказа такси с браузера.

В «Яндекс.Go» с обвинениями не согласились.

«Мы будем обжаловать решение в апелляционной инстанции и принимать все меры, предусмотренные законодательством Республики, для защиты наших интересов», — приводит РБК сообщение пресс-службы компании. Решение суда пока не вступило в законную силу, поэтому приложение еще работает.

Telegram-канал Finance.kz сообщил, что проверил судебный кабинет и выяснил, что в суд подали только на Яндекс. Ни к InDriver, ни к Bolt, ни к Максим ни к DiDi, который уже набирает водителей, такие иски не направлены.

«Это кажется просто попыткой срубить денег с лидера рынка, так как формально под такой „широкий“ патент подпадают все», — говорится в сообщении Telegram-канала Finance.kz.

По его данным, за семь лет работы G-Taxi заплатила 5700 тенге налогов (около 960 рублей), а работает в компании меньше пяти человек. Надежду Ким Telegram-канал называет «патентным троллем», который использует патент, чтобы судиться с другими участниками рынка за вознаграждения или отчисления.