Суд в Якутске решит вопрос о принудительном лечении якутского шамана

В Якутске пройдет суд, где будет принято решение о принудительном лечении шамана Александра Габышева. Его могут отправить в психиатрическую больницу закрытого типа.

Адвокат шамана Ольга Тимофеева рассказала РИА «Новости» суд назначен на 30 апреля.

«В суд направлено уголовное дело в отношении Габышева для применения принудительной меры медицинского характера. Это означает, что суд примет решение по данному вопросу», — сказала адвокат.

Тимофеева сообщила, что эксперты выписали заключение, где указали, что Габышев представляет особую опасность и нуждается в принудительном лечении в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.

В начале апреля родные якутского шамана Александра Габышева планируют обратиться в психоневрологический диспансер из-за подозрения на ухудшение его состояния.

По версии следствия, в январе этого года якутский шаман, во время принудительной госпитализации, напал с самодельным клинком размером 84 сантиметра на полицейского. На него завели головное дело и в ходе экспертизы установили, что мужчина у мужчины есть отклонения в психике.