Суд удовлетворит требования «Царьграда» в деле с Google и YouTube

Телеканал «Царьград» подал иск в Арбитражный суд Москвы к компании Google после блокировки аккаунта на YouTube. Суд постановил удовлетворить требования истца в полном объеме, написал «Царьград».

Отмечается, что проблемы начались, когда канал начал стремительно расти, расширяя аудиторию. YouTube заявил, что причиной блокировки явилось «введение Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США санкций» против учредителя канала Константина Малофеева.

Арбитраж постановил активировать аккаунт. При неисполнении судебного решения с ответчика будут взыскивать прогрессивную неустойку — 100 тысяч рублей за первые сутки.