Суд удовлетворил требование Роскомнадзора к Google и YouTube о сохранении тайны личной жизни

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к Google и Youtube о нарушении тайны частной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ведомство подало иск к платформам о праве людей защищать свои персональные данные. Если личная информация без согласия лица появилась на интернет-странице, то деятельность такого ресурса могут признать незаконной и «нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».

Также 23 декабря нижняя палата парламента поддержала законопроект о блокировке YouTube и Facebook за цензуру российских средств массовой информации. Документ позволяет Роскомнадзору останавливать работу ресурсов, которые этим занимаются. Также ведомство в качестве наказания может влиять на скорость трафика на странице или выписывать административные штрафы. Об этом написал RT.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, который позволяет россиянам требовать удалить данные о себе от любого оператора персональных данных. Информацию из общего доступа должны блокировать без каких-либо дополнительных условий.