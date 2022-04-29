Суд удовлетворил прошение Улюкаева об УДО

Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Он может выйти на свободу уже 12 мая. Об этом «360» сообщила пресс-секретарь суда Мария Андриянова.

При рассмотрении ходатайства суд с учетом мнений участников процесса, которые не возражали по существу рассматриваемых требований, пришел к выводу, что цель наказания <…> была достигнута. Ходатайство было удовлетворено, постановление пока не вступило в законную силу», — рассказала она.

Если никто не обжалует это решение, то 12 мая Улюкаев выйдет на свободу, уточнила Андриянова.

Ранее СМИ написали, что суд досрочно освободил бывшего министра. Уточнялось, что до вступления решения в силу он будет оставаться в колонии.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В конце 2017 года суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима за взяточничество. Также чиновника обязали выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. Бывший глава Минэкономразвития свою вину не признал. Свое наказание он отбывает в исправительной колонии № 1 в Тверской области.