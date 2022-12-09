Общество 09 декабря 2022, 18:16 Суд удовлетворил иск Голунова к МВД Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД РИА «Новости»

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Московский городской суд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД России, взыскав 1,5 миллиона рублей за причиненный ущерб бывшими сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Мосгорсуд взыскал 1,5 миллиона рублей в пользу Голунова за моральный ущерб», — сообщил правозащитник.

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В мае 2021 года Мосгорсуд приговорил пять фигурантов по делу Голунова, бывших сотрудников полиции по ЗАО столичного МВД. Полицейские получили сроки от пяти до 12 лет неволи.

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Голунова задержали в июне 2019 года по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист с обвинением не согласился, заявив, что запрещенные препараты ему подбросили. Дело вызвало широкий общественный резонанс, после чего уголовное преследование Голунова прекратили.

Журналист признавался, что остался удовлетворен приговором суда в отношении полицейских. При этом он отметил, что осталось проделать работу по выяснению заказчика преступления. Кроме того, суд взыскал с каждого из осужденных по миллиону рублей в пользу журналиста.