Суд Тамбова взял под стражу подозреваемого в убийстве ветерана

Мужчину обвиняют в убийстве ветерана ВОВ и покушении на убийство его родственницы. За этого его заключили под стражу.

Подозреваемый забрался в дом 101-летнего ветерана в селе Тулиновка Тамбовского района 26 мая. Злоумышленник несколько раз ударил топором пенсионера и его внучку. Участник ВОВ умер на месте, отметил сайт RT. Женщина выжила, ее состояние врачи оценивают как стабильное.