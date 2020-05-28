    28 мая 2020, 19:18

    Суд Тамбова взял под стражу подозреваемого в убийстве ветерана

    Алена Макаренко

    Суд в Тамбовской области заключил под стражу 46-летнего подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

    Мужчину обвиняют в убийстве ветерана ВОВ и покушении на убийство его родственницы. За этого его заключили под стражу.

    Подозреваемый забрался в дом 101-летнего ветерана в селе Тулиновка Тамбовского района 26 мая. Злоумышленник несколько раз ударил топором пенсионера и его внучку. Участник ВОВ умер на месте, отметил сайт RT. Женщина выжила, ее состояние врачи оценивают как стабильное.