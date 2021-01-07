Суд США приговорил россиянина Тюрина к 12 годам тюрьмы за киберпреступления

Андрея Тюрина задержали в 2018 году в Грузии и экстрадировали в США. По версии следователей, он стоял за одной из самых крупных атак на американский банк JPMorgan Chase & Co, а также других организаций, которые входили в структуру финансового холдинга. Считалось, что он украл персональные данные более 80 миллионов клиентов.

Прокуроры заявили, что он работал вместе с гражданином Израиля Гери Шалоном. Они ставили своей целью получить информацию о клиентах 12 финансовых организаций, чтобы после передать своим партнерам, которые должны были отправлять письма, чтобы влиять на курсы акций.

«Используя свои специализированные технические навыки, Тюрин смог проникнуть в некоторые из самых сложных финансовых институтов мира, базирующихся в Соединенных Штатах, и воровать их, получая прибыль от своих краж, работая анонимно», — привело цитату обвинения агентство Bloomberg.

Обвинение считало, что Тюрину заплатили 19 миллионов долларов, чтобы он уничтожил все улики, которые могли привести к нему или Шалону.

Адвокаты заявили, что Тюрин был только наемным сотрудником Шалона и действовал не по собственной инициативе.

Сам Шалон находится под стражей с 2016 года. Показания на него дал его бухгалтер Зив Оренштейн. В обмен на сдачу шефа он вышел на свободу через 13 месяцев заключения.



Осенью 2019 года Андрей Тюрин признал свою вину в том, что он принимал участие в краже данных клиентов банков.