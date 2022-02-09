Суд США отпустил под залог обвиняемых в кибератаке на криптобиржу российских инвесторов

Суд Нью-Йорка отпустил под залог российских инвесторов Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган. Информацию об этом предоставило агентство Bloomberg.

Лихтенштейна с супругой обвиняют в краже порядка 4,5 миллиарда долларов. Пара якобы украла их во время атаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году.

В ходе судебного заседания прокуратура решила выпустить инвесторов под залог в $100 млн. Однако судья принял решение освободить американку Хизер Морган под залог в $3 млн. Цена свободы Ильи Лихтенштейна стоила еще $5 млн.

Для проведения финансовых махинаций семейная пара активно создавала вымышленные личности, вносила и выводила средства со счетов криптовалютных бирж и рынков даркнета, а также применяла системы автоматических транзакций.

Кроме того, известно, что Илья Лихтенштейн является сооснователем стартапа MixRank, который разрабатывает маркетинговое ПО, и ментором венчурной компании 500 Startups. Его супруга Хизер занимается рэпом, фешн-дизайном, микроблогингом, а также имеет авторскую колонку в Forbes.