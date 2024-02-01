Общество 01 февраля 2024, 14:43 Суд сократил срок основателю Baring Vostok по делу о растрате Суд смягчил приговор основателю Baring Vostok Майклу Калви по делу о растрате РИА «Новости»

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Второй кассационный суд сократил на два месяца условный срок инвестору из США Майклу Калви по делу о растрате 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный», учитывая его признание. Об этом сообщило РИА «Новости».

Судебная коллегия установила срок в виде лишения свободы на четыре года и четыре месяца условно.

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В феврале 2019 года Калви и его партнеров арестовали в России. Его обвинили в выводе денег из банка «Восточный». Сам американец утверждал, что уголовное дело стало следствием конфликта Baring Vostok из-за контроля над банком с крупнейшим миноритарием кредитной организации Артемом Аветисяном.

В августе 2021 года суд Москвы приговорил Калви и еще шестерых фигурантов дела к условным срокам. Американец прежде своей вины не признавал. Он утверждал, что сотни документов подтверждают его невиновность.

В марте 2023 года стало известно, что Калви давно покинул Россию, вернувшись в США.