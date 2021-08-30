Суд Сочи вынес наказание наркодилеру из Уфы

Центральный районный суд Сочи окончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Уфы. Мужчину обвинили в незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Об этом рассказал «Царьград».

Установлено, что в мае 2020 года на съемной квартире в Сочи мужчина хранил различные емкости с наркотическим веществом — мефедроном. Кроме того, в помещении были обнаружены 15 полимерных пакетиков с тем же препаратом.

Все наркотические вещества мужчина планировал распространять на курорте. Незаконную деятельность подсудимого вовремя остановили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд приговорил жителя Уфы к девяти годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.