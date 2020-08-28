Суд Серпухова проверит законность премий местных депутатов

В СМИ появилась информация о депутатах из Серпухова, которые на протяжении 14-ти лет назначали себе премии. Местный суд уже начал проверку по этому делу.

Некоторых СМИ сообщили, что 39 депутатов из Серпухова сами себе назначали премию на протяжении 14-ти лет. По неподтвержденной информации, сумма премии достигала 17 тысяч.

В результате прокуратура подала в суд иск о взыскании неосновательного обогащения с депутатов Совета депутатов городского округа Серпухов. В администрации Серпухова заявили, что иск находится в суде.

«На основании решения Серпуховского городского суда будет определена законность и обоснованность установленных выплат депутатам Совета депутатов городского округа Серпухов», — сообщили в администрации.