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    13 мая 2021, 18:53

    Суд разрешил выпустить осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ по УДО

    Ольга Назаркина

    Приговоренного к шести годам заключения за госизмену экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева освободят из колонии досрочно. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы.

    Суд разрешил выпустить осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ по УДО

    Об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Докучаева сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

    Приговор в отношении Докучаева был вынесен в апреле 2019 года Московским окружным военным судом. Наказание бывший сотрудник ФСБ отбывал в колонии строгого режима. Помимо этого, его лишили звания майора.

    Заседания по делу Докучаева проходили в закрытом режиме. Материалы рассматривались в особом порядке, что предполагает признание вины обвиняемым и вынесение более мягкого приговора.

    Докучаев работал в одном из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ. Руководитель этого подразделения Сергей Михайлов был приговорен к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене. Вместе с ним к 14 годам приговорили и бывшего сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.