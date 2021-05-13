Суд разрешил выпустить осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ по УДО

Приговоренного к шести годам заключения за госизмену экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева освободят из колонии досрочно. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы.

Об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Докучаева сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Приговор в отношении Докучаева был вынесен в апреле 2019 года Московским окружным военным судом. Наказание бывший сотрудник ФСБ отбывал в колонии строгого режима. Помимо этого, его лишили звания майора.

Заседания по делу Докучаева проходили в закрытом режиме. Материалы рассматривались в особом порядке, что предполагает признание вины обвиняемым и вынесение более мягкого приговора.

Докучаев работал в одном из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ. Руководитель этого подразделения Сергей Михайлов был приговорен к 22 годам лишения свободы по делу о госизмене. Вместе с ним к 14 годам приговорили и бывшего сотрудника отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.