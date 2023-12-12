Общество 12 декабря 2023, 14:36 Суд разрешил выдворить из России потушивших Вечный огонь детей Красносельский суд постановил выдворить из России потушивших Вечный огонь детей Пресс-служба МВД

Читать 360tv в

Суд Красносельского района Санкт-Петербурга по просьбе полиции постановил выдворить из России подростков-мигрантов вместе с родителями. Они забросали снегом Вечный огонь, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Обе семьи, в которых проживали подростки, находились на территории Российской Федерации нелегально, с нарушением миграционного законодательства. <…> Ходатайство [об административном выдворении] судом удовлетворено», — сообщила пресс-служба.

Реклама

Детей отправили в специализированные учреждения. Мальчика 11 лет, который непосредственно потушил Вечный огонь, определили в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Родители находятся в специальном центре для подлежащих выдворению иностранцев.

Трое детей вечером 10 декабря забросали снегом Вечный огонь в Красном Селе, и он потух. Полицейские вычислили нарушителей. Самому младшему из них 10, старшему — 14 лет.