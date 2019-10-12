Суд разделил наследство Началовой

Никулинский суд Москвы поставил точку в разделе наследства Юлии Началовой. Певица умерла в Москве 16 марта 2019 года в 38 лет. У звезды осталась 12-летняя дочка Вера. Причиной смерти Началовой назвали сепсис и острую сердечную недостаточность.

Суд наконец принял решение о разделе наследства покойной певицы, сообщил сайт «Московский Комсомолец». Все ее имущество досталось родителям, Виктору и Таисии Началовым, а также 12-летней дочери Вере. Согласно решению суда, родным певицы достались авторские права на все песни Началовой, а также половина четырехкомнатной квартиры в Москве. Второй частью жилья владеет бывший муж певицы, хоккеист Александр Фролов.

За эту квартиру между супругами велась судебная тяжба. По некоторым сведениям, певица затеяла в доме ремонт, который оплатил Фролов, а потом представители Началовой подали против мужчины иск на 26 миллионов рублей.

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Сейчас представители Началовой свой иск отозвали. В свою очередь Фролов тоже отказался от своих встречных требований. Никулинский районный суд столицы своим решением закрепил сложившееся положение вещей и имущественные права сторон.

Как теперь бывшие родственники будут в итоге делить жилье, не сообщается: известно лишь, что снова подавать иски в суд по поводу квартиры они больше не имеют юридической возможности. Вероятнее всего, сторонам предстоит самостоятельно договориться — как лучше поступить с квадратными метрами, чтобы в итоге не травмировать психику ребенка.