Суд рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова

Прокуратура сочла вину Устинова доказанной. Но попросила не отправлять его в колонию Подробнее

Будет рассмотрено ходатайство Генпрокуратуры РФ об изменении меры пресечения на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову. Ранее Тверской суд Москвы дал ему 3,5 года колонии за то, что он о время митинга в Москве вывихнул плечо росгвардейца.

Заседание пройдет в полдень, самого Устинова в зале суда не будет, он подключится по видеоконференцсвязи из СИЗО.

Устинова задержали 3 августа за применение насилия к омоновцу Александру Лягину на несанкционированной акции. У сержанта полиции диагностировали вывих плеча, он провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признает.