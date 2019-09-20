Суд рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова
В пятницу в Мосгорсуде состоится заседание по делу актера Павла Устинова, где будет решаться вопрос об освобождении его из СИЗО, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные суда.
Прокуратура сочла вину Устинова доказанной. Но попросила не отправлять его в колониюПодробнее
Будет рассмотрено ходатайство Генпрокуратуры РФ об изменении меры пресечения на подписку о невыезде актеру Павлу Устинову. Ранее Тверской суд Москвы дал ему 3,5 года колонии за то, что он о время митинга в Москве вывихнул плечо росгвардейца.
Заседание пройдет в полдень, самого Устинова в зале суда не будет, он подключится по видеоконференцсвязи из СИЗО.
Устинова задержали 3 августа за применение насилия к омоновцу Александру Лягину на несанкционированной акции. У сержанта полиции диагностировали вывих плеча, он провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признает.