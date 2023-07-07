Общество 07 июля 2023, 23:36 Суд рассмотрит дело о травмировании ребенка на станции «Окружная» МЦД-1 Суд Москвы рассмотрит дело о травмировании ребенка на станции «Окружная» МЦД-1 Pxhere

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Уголовное дело по факту травмирования ребенка на эскалаторе станции «Окружная» МЦД-1 направила в в Тимирязевский районный суд Москвы столичная межрегиональная транспортная прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника ООО «Инженерно-экспертная служба» утвердил заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора.

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Работника компании обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Обвиняемый является специалистом по оценке соответствия платформ для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров требованиям безопасности организации. По версии следствия, из-за неполного комплекса работ по техническому освидетельствованию эскалатора, сотрудник компании не выявил несоответствие предохранительного щитка установленным нормам и критериям.

Из-за этого на эскалаторе станции «Окружная» в начале января 2023 года травмировался 11-летний мальчик. Ему был причинен вред здоровью средней тяжести. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.