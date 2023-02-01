01 февраля 2023, 09:22
Суд продлил домашний арест экс-главе правительства Кузбасса
Адвокат Хайрулин: суд продлил домашний арест экс-главы Кузбасса Телегину до 15 февраля
Кемеровский областной суд продлил срок заключения под домашним арестом бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина до 15 февраля. Об этом ТАСС рассказал адвокат арестованного Евгений Хайрулин.
Телегина подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он похитил из государственного бюджета около 72 миллионов рублей в период с 2014 по 2018 год, когда занимал пост главы администрации Ленинск-Кузнецкого округа.
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Предположительно, Телегин в интересах компании «Экострой ЛК» организовал аукцион на развитие социальной и жилищной инфраструктуры. После этого он заключил незаконные контракты с этой организацией на строительство на указанную сумму.
Телегин покинул пост главы правительства Кузбасса в августе 2022 года, сославшись на ухудшение здоровья.
В мае Телегин трудился заместителем главы Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, после чего он занял пост главы правительства Кузбасса.
Суд
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