Общество 01 февраля 2023, 09:22 Суд продлил домашний арест экс-главе правительства Кузбасса Адвокат Хайрулин: суд продлил домашний арест экс-главы Кузбасса Телегину до 15 февраля РИА «Новости»

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Кемеровский областной суд продлил срок заключения под домашним арестом бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина до 15 февраля. Об этом ТАСС рассказал адвокат арестованного Евгений Хайрулин.

Телегина подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он похитил из государственного бюджета около 72 миллионов рублей в период с 2014 по 2018 год, когда занимал пост главы администрации Ленинск-Кузнецкого округа.

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Предположительно, Телегин в интересах компании «Экострой ЛК» организовал аукцион на развитие социальной и жилищной инфраструктуры. После этого он заключил незаконные контракты с этой организацией на строительство на указанную сумму.

Телегин покинул пост главы правительства Кузбасса в августе 2022 года, сославшись на ухудшение здоровья.

В мае Телегин трудился заместителем главы Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, после чего он занял пост главы правительства Кузбасса.