Общество 18 января 2024, 18:57 Суд продлил арест фигурантам дела о гибели туристов в московском коллекторе Суд в Москве продлил арест фигурантам дела о гибели людей в подземном коллекторе РИА «Новости»

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Фигурантам дела несчастного случая в московском коллекторе продлили меру пресечения. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В четверг, 18 января, Басманный районный суд города Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Никите Дубасу и Александру Киму, которых обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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«Мера пресечения продлена до 21 апреля 2024 года», — отметили в суде.

По данным следствия, 20 августа 2023 года обвиняемые организовали экскурсию для группы из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время мероприятия начался сильный ливень, в результате чего коллектор затопило. Все участники погибли, среди них были несовершеннолетние.