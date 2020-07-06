Суд признал журналистку Прокопьеву виновной по делу об оправдании терроризма и назначил штраф 500 тысяч рублей

Журналистку обвинили в оправдании терроризма после публикации ее колонки о теракте в Управлении ФСБ по Архангельской области в 2018 году.

В конце октября 17-летний подросток привел в действие самодельное взрывное устройство на проходной здания. В результате пострадали трое сотрудников спецслужб. Следователи завели уголовное дело по статье «Теракт».

В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Прокопьева рассуждала о произошедшем в Архангельске теракте. После расшифровка передачи появилась в статье в издании «Псковская лента». По требованию Роскомнадзора эфир и материал удалили, а оба издания выплатили штрафы. Следователи завели уголовное дело против журналистки о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ.

В ходе судебного разбирательства сторона обвинения просила для журналистки шесть лет лишения свободы. Суд признал Прокопьеву виновной и приговорил к штрафу в 500 тысяч рублей.

Свою вину журналистка не признала и заявила, что целью ее материалов было разобраться в причинах того, что произошло в здании ФСБ в Архангельске.