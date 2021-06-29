Суд признал законным штраф TikTok на 2,6 млн рублей

Таганский районный суд Москвы посчитал законным решение первой инстанции о штрафе в отношении компании TikTok. Такое наказание сервис получил за отказ удалить информацию с призывами к подросткам участвовать в запрещенной акции протеста.

В пресс-службе суда ТАСС сообщили, что принятое 8 апреля 2021 года по делу об административном нарушении постановление мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы в отношении TikTok Pte.Ltd оставлено без изменения. Жалобу защитника сервиса не удовлетворили.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы признал компанию виновной по статье КоАП РФ «ННарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации». TikTok получила штраф в размере 2,6 миллиона рублей.

Речь идет о протестах, которые были организованы в Москве в январе 2021 года. Власти не давали на них разрешение.