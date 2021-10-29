Суд признал законным отстранение волгоградских энергетиков от работы за отказ прививаться

Сотрудники ООО «Камышинтеплоэнерго» проиграли суд после того, как их отстранили от работы за отказ делать прививку от коронавируса. Энергетики подали коллективный иск, но Камышинский городской суд его отклонил. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в Telegram.

«Суд посчитал действия работодателя по исполнению постановления главного государственного санитарного врача по Волгоградской области <…> „О проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям“ законными», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работники предприятия просили признать незаконными приказы об отстранении от работы, взыскать потерянные деньги и компенсировать моральный вред. Полностью привиться от SARS-CoV-2 энергетики должны были до 30 сентября. Они этого не сделали, поэтому руководство отстранило их от работы.

Сейчас практически во всех регионах России действуют жесткие ковидные ограничения, которые власти ввели после осенней вспышки коронавируса. Среди них обязательная вакцинация некоторых категорий россиян.