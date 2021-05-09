Суд признал тезку Цукерберга банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Марка Эллиота Цукерберга, который до смены в 2018 году имени и фамилии был Юрием Шишлянниковым. Об этом сообщили в суде, написало РИА «Новости».

Должностные лица признали москвича банкротом и запустили процедуру реализации его имущества.

Цукерберг задолжал Сбербанку и Альфа-Банку почти 669 тысяч рублей. Сейчас должник трудоустроен, не связан узами брака, не воспитывает детей, тем не менее суд решил ввести сразу реализацию имущества, обойдя процедуру реструктуризации долгов.

«Доказательств наличия имущества у гражданина-должника и достаточного дохода от трудовой или иной деятельности, за счет которой могут быть исполнены в полном объеме денежные обязательства в течение непродолжительного времени, не представлено», — заявили в суде.

Цукерберг пропустил заседание суда, где слушали его заявление о собственном банкротстве. Однако мужчина прислал ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие и перечислил на депозит суда 40 тысяч рублей на проведение процедуры.

Цукерберг передал в суд заявление о банкротстве 9 февраля, через неделю его приняли к производству. Суд ранее пояснил, что полный тезка основателя Facebook — сменивший имя и фамилию 44-летний уроженец Херсонской области Украины Юрий Шишлянников. Сейчас он временно зарегистрирован в Москве до марта 2022 года.