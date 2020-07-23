Суд признал руководителя полетов Внуково и двух авиадиспетчеров виновными в гибели главы Total

Трех фигурантов дела об авиакатастрофе, в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, признали виновными. Руководитель полетов Внуково Роман Дунаев и авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова свою вину не признали.

«Дунаев, Круглов, Архипова совершили нарушение правил безопасности движения транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть двух и более лиц», — приводит РИА «Новости» слова судьи Екатерины Гришиной. Дело рассматривают в Солнцевском суде Москвы.

По версии обвинения, Дунаев не проследил за действиями диспетчеров, Круглов позволил диспетчеру-стажеру дать добро самолету занять ВПП, где находилась снегоуборочная машина, а Архипова не проследила за спецтехникой на летном поле. Прокурор просит суд приговорить Дунаева к шести годам и двум месяцам колонии, Круглова — к шести годам, Архипову — к пяти годам десяти месяцам заключения. Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко в 2017 году уже отправили за решетку на четыре года.

Самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet потерпел крушение в аэропорту Внуково в ночь на 21 октября 2014 года. Он столкнулся со снегоуборочной машиной во время взлета. В катастрофе погибли глава Total и три члена экипажа.