Общество 13 марта 2023, 10:29 Суд признал «Радио Свобода» банкротом ТАСС: Арбитражный суд Москвы признал банкротом «Радио Свобода» РИА «Новости»

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ООО «Радио Свободная Европа», владеющее радиостанцией «Радио Свобода»*, признали банкротом. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы, сообщил ТАСС.

«Признать „Радио Свобода“* банкротом, открыть конкурсное производство в отношении должника на шесть месяцев», — сказал на заседании судья.

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Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства о прекращении производства по делу.

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В августе суд по заявлению налоговой инспекции вел наблюдение за ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» в рамках процедуры банкротства. Тогда суд включил налоговый долг компании в семь миллионов рублей в реестр требований кредиторов. Временным управляющим стала Юлия Ага-Кулиева.

* ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (PCE/PC) входит в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.