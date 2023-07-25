25 июля 2023, 02:07
Суд признал геноцидом действия нацистов в Подмосковье во время оккупации
Суд признал факт геноцида в Подмосковье во время нацистской оккупации в 1941–1942 годах
Московский областной суд признал факт геноцида в Московской области во время нацистской оккупации в 1941–1942 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
«В суде установлено, что оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны», — отметили в ведомстве.
Реклама
Архивные материалы и допросы свидетелей и поисковиков показали, что гитлеровцы убивали людей, пытали их, грабили и лишали жилищ, чтобы разместить там своих солдат, а также отправляли в поля для их разминирования и на стройки оборонительных рубежей.
В ведомстве отметили, что общее число жертв в Подмосковье за период оккупации нацистами составило более 26 тысяч человек. Размер материального ущерба превысил 6,4 триллиона рублей.
Ранее российский президент Владимир Путин потребовал продолжать активно расследовать преступления карателей, иностранных наемников и неонацистов в новых регионах страны.
Генпрокуратура РФ
ВОВ
Великая Отечественная война
Реклама
Реклама