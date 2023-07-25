Общество 25 июля 2023, 02:07 Суд признал геноцидом действия нацистов в Подмосковье во время оккупации Суд признал факт геноцида в Подмосковье во время нацистской оккупации в 1941–1942 годах

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Московский областной суд признал факт геноцида в Московской области во время нацистской оккупации в 1941–1942 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«В суде установлено, что оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны», — отметили в ведомстве.

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Архивные материалы и допросы свидетелей и поисковиков показали, что гитлеровцы убивали людей, пытали их, грабили и лишали жилищ, чтобы разместить там своих солдат, а также отправляли в поля для их разминирования и на стройки оборонительных рубежей.

В ведомстве отметили, что общее число жертв в Подмосковье за период оккупации нацистами составило более 26 тысяч человек. Размер материального ущерба превысил 6,4 триллиона рублей.

Ранее российский президент Владимир Путин потребовал продолжать активно расследовать преступления карателей, иностранных наемников и неонацистов в новых регионах страны.