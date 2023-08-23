Общество 23 августа 2023, 15:49 Суд признал фактом геноцида преступления фашистов в Сталинградской области Генпрокуратура: суд признал геноцидом действия нацистов в Сталинградской области

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Волгоградский областной суд признал противоправные действия, совершенные фашистами на территории региона в 1942–1943 годах, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа. Об этом сообщила Генпрокуратура России на официальном сайте.

Суд установил, что захватчики во время вторжения и оккупации территории Сталинградской области подвергали местное население пыткам, грабили и избивали людей. Нацисты и их пособники проводили расправы и расстреливали жителей, которые оказывали отпор оккупантам. Захватчики конфисковывали запасы государственного и колхозного зерна, скота и птицы и вводили трудовую повинность в пользу гитлеровской армии.

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Не менее 131 тысячи мирных жителей погибли за период оккупации из-за бомбардировок, общее число жертв превысило 361 тысячу. Нацисты угоняли население в рабство, подвергали людей пыткам, избиениям и казням. Оккупанты в качестве рабов вывезли из страны более 73 тысяч советских граждан, многие из которых погибли.

Размер ущерба суд определил в 17 триллионов рублей на сегодняшний день.

Прокуратура Волгоградской области представила существенный объем доказательств, в том числе архивные документы, кинохроники, экспертные заключения и свидетельские показания жителей осажденного Сталинграда.