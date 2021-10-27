Суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве экс-главу Раменского Андрея Кулакова

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Его обвиняли в убийстве заместителя главы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

«[Кулаков] оправдан», — привел ТАСС слова адвоката Артема Сарбашева.

Правозащитник добавил, что присяжные должны были ответить на четыре вопроса. Первые два вопроса заключались в том, было ли убийство, и если было, то совершил ли его Кулаков. Затем присяжных спрашивали виновен ли Кулаков и заслуживает ли он снисхождения. На первый вопрос они ответили утвердительно, а на оставшиеся два отрицательно. Пункт о снисхождении в итоге сняли.

«15 ноября в Подольском городском суде будет обсуждение последствий вердикта и будет вынесен оправдательный приговор», — сообщил Сарбашев.

Андрея Кулакова задержали в конце мая 2020 года. Согласно информации следователей, в ночь на 2 мая бывший глава района убил 39-летнюю Евгению Исаенкову. Расправа произошла в машине. Мужчина испытывал к своей жертве «личные неприязненные отношения». Как уточнили в СК, Исаенкову задушили. Подозреваемый свою вину не признал и заверил, что в ночь убийства был дома вместе со своей семьей.