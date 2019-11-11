Суд принял решение в деле бизнесмена-браконьера

Солгласно иформации из приговора, Красноштанов подвез браконьера к месту охоты, а спустя некоторое время забрал его с добычей. Имя преступника не раскрывается. Таким образом в автомобиле главы компании «Лайф+» оказалось шесть тел убитых косуль.

Подчеркивается, что Виталий Крастоштанов «не был посвящен в преступный умысел» баконьера. Суд также учел, что бизнесмен впервые привлекался к уголовной ответственности. Максимально возможным наказанием было пять лет лишения свободы по статье «Незаконная охота».

Членство предпринимателя в «Единой России» приостановили за убийство косуль Подробнее

Ранее тюменский региональный политсовет «Единой России» приостановил членство в партии предпринимателя, которого подозревали в незаконной охоте на сибирских косуль.