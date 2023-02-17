Эксклюзив 17 февраля 2023, 10:08 Суд приговорил жену военкома к трем годам условно за помощь уклонистам от армии в Уфе Суд Уфы дал условный срок жене военкома по делу о взятке за освобождение от армии

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Суд Уфы приговорил к трем годам условного заключения жену начальника военкомата по делу о посредничестве во взятке за освобождение от армии. Кроме того, она обязана выплатить штраф в 510 тысяч рублей. Об этом сообщили в судебной инстанции «360».

«Анжелике Выропаевой назначено три года лишения свободы условно со штрафом в размере 510 тысяч рублей», — рассказали в суде.

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Выропаеву следствие обвинило в передаче своему мужу 170 тысяч рублей от женщины, которая просила освободить ее сына от прохождения военной службы.

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Супруг осужденной, начальник отделения военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Выропаев заключен в тюрьму как фигурант дела о взяточничестве. По уголовным делам в отношении уклонившихся от службы хоккеистов он проходит как свидетель, уточнил ТАСС.

В августе экс-нападающий хоккейного клуба «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев признался в покупке военного билета.