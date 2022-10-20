Суд приговорил водителя к обязательным работам за пьяную езду в Самаре | 360°

Общество 20 октября 2022, 20:21 Суд приговорил водителя к обязательным работам за пьяную езду в Самаре

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В Самаре перед судом предстал местный житель, который дважды попался пьяным за рулем авто. Об этом сообщил «Царьград».

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В июне этого года подсудимого остановил сотрудник ГИБДД и предложил ему пройти медосвидетельствование на возможное алкогольное опьянение, но мужчина отказался. Выяснилось, что ранее его привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Суд назначил ему обязательные работы сроком на 60 часов и запретил управлять транспортным средством в течение полутора лет.