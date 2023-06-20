20 июня 2023, 11:25
Суд приговорил к 6 годам колонии-поселения командира сгоревшего в Шереметьево Sukhoi Superjet
Суд приговорил пилота сгоревшего в Шереметьево Sukhoi Superjet к 6 годам колонии
Химкинский городской суд Московской области приговорил пилота сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году Superjet Дениса Евдокимова к шести годам колонии-поселении. Об этом сообщил «360» источник в судебной инстанции.
Суд постановил признать Евдокимова виновным по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения. Ему назначили наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении. Этот приговор адвокат пилота Наталья Митусова сочла несправедливым и жестким.
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«В любом случае защита будет обжаловать приговор в ближайшие 15 суток. <…> Еще не все исчерпаны способы защиты», — подчеркнула юрист.
Пожар на борту самолета Sukhoi Superjet 100 случился 5 мая 2019 года. Борт летел из Москвы в Мурманск. Но экипаж самолета принял решение вернуться в столичный аэропорт. Жесткая посадка спровоцировала возгорание. В огне погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.
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