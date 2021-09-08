Суд приговорил бойца ММА Макса Топора к трем годам условно

Бойца смешанных единоборств Максима Щербакова, известного как Макс Топор, приговорили к трем годам условно. Такой вердикт по делу о драке, которая произошла два года назад, в среду вынес Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщил адвокат спортсмена Андрей Алекшин.

Боец MMA оказался на скамье подсудимых после конфликта, который произошел в мае 2019 года. Как рассказывал сам Топор, тогда он решил заступиться за девушек в магазине, к которым приставали двое мужчин. Но суд посчитал, что он избил одного из оппонентов по «малозначительному поводу».

В январе 2020 года Щербакова признали виновным и приговорили к двум годам колонии-поселения. Однако в апреле Московский городской суд отменил приговор в связи с нарушением права на защиту. Дело начали рассматривать заново в ином составе.

Защита Топора ранее намерена была просить суд о замене тюремного срока на штраф. Адвокат бойца в шутку говорил, что попросит ограничиться штрафом в 10 тысяч рублей, ведь его подзащитный «бедный и несчастный». Щербаков кивал в ответ и говорил, что больше 5-10 тысяч не потянет.